Огурцы без горечи: правила ухода и полива

К сожалению, не всем огородникам удается вырастить огурцы без горечи. На ее появление влияют многие факторы, о которых нужно помнить на всех этапах выращивания этого овоща. Что делать, чтобы огурцы были без горечи – читайте в материале ТСН.ua.
Какрассказывают в блоге интернет-магазина "Растения от Василия Ивановича" горечь в огурцах – следствие выработки особого вещества "кукурбитацина". Она появляется из-за стресса, неправильной температуры, полива, питания. Поэтому очень важно обратить внимание на некоторые правила выращивания, чтобы потом добавлять в любимые блюда огурцы без горечи:
- Прежде всего, есть определенные сорта огурцов, устойчивых к появлению горечи. В них входят "Аристократ", "Букет для мамы", "Даша", "Новатор", "Атос", "Кристина", "Драгун", "Изумрудная россыпь", "Бастион", "Вкус детства", "Форсаж" и тому подобное. Поэтому если вы переживаете, что не сможете вырастить огурцы без горечи, стоит выбирать именно их.
- Если стоит солнечная погода несколько дней, лучше укрыть рассаду огурцов агроволокном. Часто огородники используют его, чтобы защитить растения от холода, а с наступлением тепла снимают. Однако агроволокно также отлично защищает от прямых солнечных лучей, которые не желательны для огурцов.
- Корни огурцов не должны пересыхать. Для этого регулярно раз в 7-10 дней мульчируйте кусты рассады свежей почвой, это будет вызывать новый прирост корешков и продолжать плодоношение.
- Если вы хотите вырастить огурцы без горечи, очень важно помнить о регулярной поливе. Это очень важный момент, о котором забывают дачники, приезжающие на свои участки в лучшем случае раз в неделю в выходные. Огурцы очень не любят, когда чередуется сильная засуха с излишней поливкой, а потому начинают горчить. Правда, такие плоды можно использовать для консервации.
- Следите, чтобы в теплице не было перегрева. Если вы растите огурцы без горечи в теплице, не стоит перегревать рассаду, потому что это плохо повлияет на будущий урожай. Следует помнить, что эти овощи страдают сухим и жарким воздухом.
- Летом, когда слишком жарко, обильно поливайте грядки. При высокой температуре воздуха очень важно поливать огурцы теплой водой дважды в день: утром (около 7-9 утра) и вечером (между 17 и 18 часами).
Итак, чтобы вырастить огурцы без горечи, нужно помнить об основных вещах: достаточно увлажнять почву, не пересушивать рассаду, укрывать от прямых солнечных лучей, защищать от высокой температуры поливкой дважды в день.
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