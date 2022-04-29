Огурцы без горечи: правила ухода и полива

К сожалению, не всем огородникам удается вырастить огурцы без горечи. На ее появление влияют многие факторы, о которых нужно помнить на всех этапах выращивания этого овоща. Что делать, чтобы огурцы были без горечи – читайте в материале ТСН.ua.

Какрассказывают в блоге интернет-магазина "Растения от Василия Ивановича" горечь в огурцах – следствие выработки особого вещества "кукурбитацина". Она появляется из-за стресса, неправильной температуры, полива, питания. Поэтому очень важно обратить внимание на некоторые правила выращивания, чтобы потом добавлять в любимые блюда огурцы без горечи:

Прежде всего, есть определенные сорта огурцов, устойчивых к появлению горечи. В них входят "Аристократ", "Букет для мамы", "Даша", "Новатор", "Атос", "Кристина", "Драгун", "Изумрудная россыпь", "Бастион", "Вкус детства", "Форсаж" и тому подобное. Поэтому если вы переживаете, что не сможете вырастить огурцы без горечи, стоит выбирать именно их. Если стоит солнечная погода несколько дней, лучше укрыть рассаду огурцов агроволокном. Часто огородники используют его, чтобы защитить растения от холода, а с наступлением тепла снимают. Однако агроволокно также отлично защищает от прямых солнечных лучей, которые не желательны для огурцов. Корни огурцов не должны пересыхать. Для этого регулярно раз в 7-10 дней мульчируйте кусты рассады свежей почвой, это будет вызывать новый прирост корешков и продолжать плодоношение. Если вы хотите вырастить огурцы без горечи, очень важно помнить о регулярной поливе. Это очень важный момент, о котором забывают дачники, приезжающие на свои участки в лучшем случае раз в неделю в выходные. Огурцы очень не любят, когда чередуется сильная засуха с излишней поливкой, а потому начинают горчить. Правда, такие плоды можно использовать для консервации. Следите, чтобы в теплице не было перегрева. Если вы растите огурцы без горечи в теплице, не стоит перегревать рассаду, потому что это плохо повлияет на будущий урожай. Следует помнить, что эти овощи страдают сухим и жарким воздухом. Летом, когда слишком жарко, обильно поливайте грядки. При высокой температуре воздуха очень важно поливать огурцы теплой водой дважды в день: утром (около 7-9 утра) и вечером (между 17 и 18 часами).

Итак, чтобы вырастить огурцы без горечи, нужно помнить об основных вещах: достаточно увлажнять почву, не пересушивать рассаду, укрывать от прямых солнечных лучей, защищать от высокой температуры поливкой дважды в день.

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