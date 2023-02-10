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Оккупанты второй раз за ночь обстреляли Запорожье

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3693
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты второй раз за ночь обстреляли Запорожье

Фото: ТСН.ua

Враг ночью обстреливает украинские города

В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного".

Идет воздушная тревога.

Пройдите к ближайшему укрытию или используйте правило двух стен.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, запускать ракеты россияне могли не только "Калибры", но и ракеты из самолетов над Азовским морем.

Напомним, что в ночь на 10 февраля 2023 года враг уже обстреливал Запорожье.

Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Напомним, что ранее 10 февраля в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы, в частности:

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Дата публикации
Просмотры
3693
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