Оккупанты второй раз за ночь обстреляли Запорожье

Враг ночью обстреливает украинские города
В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного".
Идет воздушная тревога.
Пройдите к ближайшему укрытию или используйте правило двух стен.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, запускать ракеты россияне могли не только "Калибры", но и ракеты из самолетов над Азовским морем.
Напомним, что в ночь на 10 февраля 2023 года враг уже обстреливал Запорожье.
Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Напомним, что ранее 10 февраля в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы, в частности:
- В Херсоне прогремел сильный взрыв
- В Виннице слышны взрывы
- В Харькове из-за обстрелов в некоторых районах исчез свет
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