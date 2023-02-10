Окупанти вдруге за ніч обстріляли Запоріжжя

У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Триває повітряна тривога.

Пройдіть до найближчого укриття або використовуйте правило двох стін.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, запускати ракети росіяни могли не тільки "Калібри", а й ракети з літаків над Азовським морем.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 лютого 2023 року ворог вже обстрілював Запоріжжя.

Також в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

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