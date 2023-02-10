Окупанти вдруге за ніч обстріляли Запоріжжя

Ворог вночі обстрілює українські міста
У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Триває повітряна тривога.
Пройдіть до найближчого укриття або використовуйте правило двох стін.
Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, запускати ракети росіяни могли не тільки "Калібри", а й ракети з літаків над Азовським морем.
Нагадаємо, що в ніч проти 10 лютого 2023 року ворог вже обстрілював Запоріжжя.
Також в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:
- У Херсоні прозвучав сильний вибух
- У Вінниці чути вибухи
- У Харкові через обстріли у деяких районах зникло світло
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