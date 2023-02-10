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Окупанти вдруге за ніч обстріляли Запоріжжя

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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564
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Окупанти вдруге за ніч обстріляли Запоріжжя

Фото: ТСН.ua

Ворог вночі обстрілює українські міста

У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного". 

Триває повітряна тривога.

Пройдіть до найближчого укриття або використовуйте правило двох стін.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, запускати ракети росіяни могли не тільки "Калібри", а й ракети з літаків над Азовським морем.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 лютого 2023 року ворог вже обстрілював Запоріжжя

Також в Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

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Дата публікації
Перегляди
564
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