Октябрь начнется аномальной погодой: прогноз синоптика на неделю

В течение всей следующей недели с 30 сентября по 6 октября в Украине ожидается теплая погода, местами с умеренными дождями.

Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В понедельник, 30 сентября, в большинстве областей ожидается теплая и сухая погода. Лишь в западной части под влиянием малоподвижного атмосферного фронта временами будут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью +5…+10 °С, днем +9…+14 °С; в Карпатах в течение суток 0…+5 °С. На остальной части страны ночью +11…+16 °С, днем +20…+25 °С, на юго-востоке местами до +28 °С.

Во вторник, 1 октября, ночью небольшие дожди еще сохранятся в западных областях, днем по всей Украине без существенных осадков. Температура воздуха в западных регионах ночью +3…+8°С, днем +9…+14°С; в Карпатах в течение суток 0…+5 °С.

На остальной стране ночью +10…+16 °С, днем +20…+25 °С, на юге и востоке местами до +27 °С.

В среду, 2 октября, ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в восточной части восточного направления, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью +2...+7°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3°С; днем +13...+18 °С.

На остальной стране ночью +8…+14 °С, днем +21…+26 °С.

В четверг, 3 октября, продлится период малооблачной и теплой погоды по всей стране. Дождей не предполагается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью +3…+8 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0…–3 °С; днем +16...+21°С. На остальной стране ночью +8…+14 °С, днем +22…+27 °С.

В пятницу, 4 октября, на большей части территории страны сохранится сухая и аномально теплая погода. Только в западных областях утром и днем местами пройдут дожди, возможны туманы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 °С, днем +22…+27 °С, в западной части +14…+19 °С.

В субботу, 5 октября, ночью в западных областях днем также местами в южных, центральных и северных регионах пройдут дожди, местами с грозами.

На Левобережье без существенных осадков. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С, на юго-востоке, в Крыму и в Приазовье +23...+28 °С.

В воскресенье, 6 октября, неустойчивая погода с дождями ожидается в большинстве областей страны, кроме восточной и западной части. Местами возможны грозы и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +15…+20 °С, в юго-восточной половине и Крыму +23…+28 °С.

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