Операция ВСУ на Курщине: итоги 10 дней наступления от Коваленко

Такого развития событий враг явно не ожидал.
Продолжается 10-й день операции, которую наши бойцы начали в Курской области. Уже можно подвести краткие итоги.
Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По состоянию на 16 августа:
- под контролем ВСУ более 1100 квадратных километров Курской области;
- под контролем ВСУ основная пограничная логистика, как дорожная, так и железнодорожная (плечо подвоза для РОВ (российские оккупационные войска – ред.) значительно ухудшилось)
- в плену ВСУ более 2500 российских военных;
- командование армии РФ начало процесс стягивания в Курскую область подразделений с других направлений;
"Пока это незначительное количество, чтобы не обрушить тот или иной участок фронта, но для стабилизации ЛБС (линия боевого столкновения – ред.) в Курской области этого недостаточно. А это значит – ослаблять продолжат, и эффект себя проявит на одном из направлений в ближайшие две недели", – отмечает обозреватель.
- командование РФ для усиления курской группировки продолжило перебрасывать в регион срочников;
"На 10-й день курской операции РОВ так и не могут стабилизировать ЛБС, которая постоянно меняется и вносит путаницу в управление российских подразделений", – добавил Коваленко.
- основная логистика подвоза подкреплений находится либо под частичным, либо полным огневым контролем ВСУ.
Ранее жительница Курщины рассказала, что в Теткино просто-таки "страшный суд". Люди живут в гаражах, никакой гуманитарной помощи им не оказывают.
Читайте также: