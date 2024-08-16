Операция ВСУ на Курщине: итоги 10 дней наступления от Коваленко

Продолжается 10-й день операции, которую наши бойцы начали в Курской области. Уже можно подвести краткие итоги.

Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По состоянию на 16 августа:

под контролем ВСУ более 1100 квадратных километров Курской области;

под контролем ВСУ основная пограничная логистика, как дорожная, так и железнодорожная (плечо подвоза для РОВ (российские оккупационные войска – ред.) значительно ухудшилось)

в плену ВСУ более 2500 российских военных;

командование армии РФ начало процесс стягивания в Курскую область подразделений с других направлений;

"Пока это незначительное количество, чтобы не обрушить тот или иной участок фронта, но для стабилизации ЛБС (линия боевого столкновения – ред.) в Курской области этого недостаточно. А это значит – ослаблять продолжат, и эффект себя проявит на одном из направлений в ближайшие две недели", – отмечает обозреватель.

командование РФ для усиления курской группировки продолжило перебрасывать в регион срочников;

"На 10-й день курской операции РОВ так и не могут стабилизировать ЛБС, которая постоянно меняется и вносит путаницу в управление российских подразделений", – добавил Коваленко.

основная логистика подвоза подкреплений находится либо под частичным, либо полным огневым контролем ВСУ.

Ранее жительница Курщины рассказала, что в Теткино просто-таки "страшный суд". Люди живут в гаражах, никакой гуманитарной помощи им не оказывают.

Читайте также: