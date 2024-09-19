Отключения света: будут ли действовать ограничения 20 сентября

Завтра графики не будут действовать.

В пятницу, 20 сентября, меры ограничения не прогнозируются. Граждан призывают бережно относиться к потреблению.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Рационально используйте мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления", — призвали украинцев.

Ранее в ООН предупредили, что из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны РФ Украину зимой могут ожидать длительные отключения света. Речь идет о 18 часах в сутки без электроснабжения.

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