Партизаны ликвидировали еще нескольких оккупантов в Мелитополе

Движение сопротивления уничтожило нескольких оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает боекомплект в Михайловке.
Партизаны ликвидировали очередную группу российских оккупантов, временно оккупировавших Мелитополь Запорожской области.
Об этом сегодня, 30 августа, сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров в Telegram.
"Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", – рассказал он.Напомним, в понедельник, 29 августа, в районе северного выезда из Мелитополя прогремели четыре мощных взрыва. После этого мэр города сообщил о потерях россиян.
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