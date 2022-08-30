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Партизаны ликвидировали еще нескольких оккупантов в Мелитополе

Партизаны ликвидировали еще нескольких оккупантов в Мелитополе

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Партизаны ликвидировали еще нескольких оккупантов в Мелитополе

Партизаны уничтожили нескольких кафиров, которые решили посмотреть, как пылает боекомплект в Михайловке. Скриншот с видео

Движение сопротивления уничтожило нескольких оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает боекомплект в Михайловке.

Партизаны ликвидировали очередную группу российских оккупантов, временно оккупировавших Мелитополь Запорожской области.

Об этом сегодня, 30 августа, сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров в Telegram.

"Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", – рассказал он.

Напомним, в понедельник, 29 августа, в районе северного выезда из Мелитополя прогремели четыре мощных взрыва. После этого мэр города сообщил о потерях россиян.

В Мелитополе уничтожены три локации с оккупантами и их составом боеприпасов - Иван Федоров

В Мелитополе уничтожены три локации с оккупантами и их составом боеприпасов - Иван Федоров

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