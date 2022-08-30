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Партизани ліквідували ще кількох окупантів у Мелітополі

Партизани ліквідували ще кількох окупантів у Мелітополі

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Партизани ліквідували ще кількох окупантів у Мелітополі

Партизани знищили кількох окупантів, які вирішили подивитися, як палає боєкомплект в Михайлівці. Скриншот з відео

Рух опору знищив декількох окупантів, які вирішили подивитися, як палає боєкомплект в Михайлівці.

Партизани ліквідували чергову групу російських окупантів, які тимчасово окупували Мелітополь Запорізької області.

Про це сьогодні, 30 серпня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. У свою чергу рух опору їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитися, як палає БК в Михайлівці", - розповів він.

Нагадаємо, у понеділок, 29 серпня, в районі північного виїзду з Мелітополя пролунали чотири потужні вибухи. Після цього міський голова повідомив про втрати росіян.

У Мелітополі знищено три локації з окупантами та їхнім складом боєприпасів - Іван Федоров

У Мелітополі знищено три локації з окупантами та їхнім складом боєприпасів - Іван Федоров

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
509
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