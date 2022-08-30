Партизани ліквідували ще кількох окупантів у Мелітополі

Рух опору знищив декількох окупантів, які вирішили подивитися, як палає боєкомплект в Михайлівці.
Партизани ліквідували чергову групу російських окупантів, які тимчасово окупували Мелітополь Запорізької області.
Про це сьогодні, 30 серпня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
"Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. У свою чергу рух опору їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитися, як палає БК в Михайлівці", - розповів він.
Нагадаємо, у понеділок, 29 серпня, в районі північного виїзду з Мелітополя пролунали чотири потужні вибухи. Після цього міський голова повідомив про втрати росіян.
Читайте також:
- Врожайний день для ЗСУ: українські захисники "мінуснули" за добу 450 окупантів, вертоліт, 2 системи ППО і купу артилерії
- Мінус три склади, переправа через Дніпро та багато окупантів: у ЗСУ розказали про ситуацію на півдні
- Окупанти обстріляли Запоріжжя та ще 8 міст та сіл області: гатили по цивільній інфраструктурі