Пасху празднуют в чистом доме: когда и как убирать перед Пасхой

Рассказываем, откуда пошла традиция убирать жилье перед главным христианским праздником, что нужно сделать в квартире перед Пасхой в материале ТСН.ua

Четверг на Страстной неделе, последней неделе перед Пасхой называется Чистой. В этом году он выпадает на 13 апреля. Именно в этот день на Тайном Вечере Христос сам омыл ноги каждому из своих учеников. Оттуда и произошло название, и четверг стал Чистым.

Однако христианские обычаи тесно переплелись с дохристианскими традициями, когда праздновали приход весны и весеннее равноденствие. Уборка символизировала очищение жилья от темной холодной энергии зимы и "приближала" весну.

Что нужно сделать в квартире в канун Пасхи

Вымыть окна

Понятно, что с осени оконные стекла запачкались из-за дождей и снегов, пыли машин. Прозрачный весенний воздух нужно встречать с прозрачным стеклом, это очевидно. Однако чистые окна имеют еще и мистическое значение, своими стеклянными глазами дом смотрит на внешний мир и обменивается с ним впечатлениями и энергией. Именно через окно энергия как входит в дом, так и выходит. Поэтому чистота окон – залог счастливой атмосферы дома. Их вообще нужно мыть как можно чаще.

Постирать занавески и постельное белье

В этой традиции заложено естественное желание встретить вновь родившегося Христа в свежести и чистоте. С точки зрения язычества – это опять же обновление энергетики дома.

Тщательно вычистить все уголки

Именно по углам в течение года скапливается пыль, забивается мусор и живет нечистая сила.

Выбросить старые, ненужные вещи

Разобрать вещи, избавиться от хлама, посуды, которая треснула также желательно перед Пасхой. Старые вещи часто напоминают о печальном прошлом и могут вызывать негативные эмоции. А Пасха — это об обновлении, так что пусть она коснется и предметов домашнего обихода.

Раньше наши предки пытались перед Пасхой побелить потолки, покрасить стены. Такая традиция была связана с тем, что когда наши предки топили печь и сжигали свечи, потолки изрядно коптились в холодное время года. Поэтому побелка перед светлым праздником была как раз кстати.

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