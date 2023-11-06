Переменная облачность, местами до +20°C: прогноз на 7 ноября (инфографика)

Будет дождливо только в Карпатах и на Закарпатье.

В Украине во вторник, 7 ноября, ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Закарпатье и в Карпатах дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 10-12°; днем 11-16°, в южной части 15-20°, в Карпатах 5-10° тепла.

Погода 7 ноября / Фото: Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

Также читайте С начала года Киев побил уже 40 температурных рекордов

В Киевской области 7 ноября ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°

В Киеве ночью 6-8°, днем 13-15°.

Напомним, ноябрь продолжает удивлять аномальной погодой: читайте на сайте ТСН.ua прогноз на неделю.

Читайте также: