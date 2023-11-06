Переменная облачность, местами до +20°C: прогноз на 7 ноября (инфографика)

Будет дождливо только в Карпатах и на Закарпатье.
В Украине во вторник, 7 ноября, ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Закарпатье и в Карпатах дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 10-12°; днем 11-16°, в южной части 15-20°, в Карпатах 5-10° тепла.
Какая погода в Киеве и области
В Киевской области 7 ноября ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°
В Киеве ночью 6-8°, днем 13-15°.
Напомним, ноябрь продолжает удивлять аномальной погодой: читайте на сайте ТСН.ua прогноз на неделю.
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