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Мінлива хмарність, подекуди до +20°C: прогноз на 7 листопада (інфографіка)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Мінлива хмарність, подекуди до +20°C: прогноз на 7 листопада (інфографіка)

Сонячний осінній день / Фото: pixabay.com

Дощитиме лише у Карпатах і на Закарпатті.

В Україні у вівторок, 7 листопада, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та у Карпатах дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 10-12°; вдень 11-16°, у південній частині 15-20°, в Карпатах 5-10° тепла.

Погода 7 листопада / © Укргідрометцентр
Погода 7 листопада / Фото: Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

На Київщині 7 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний , 7-12 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°

У Києві вночі 6-8°, вдень 13-15°.

Нагадаємо, листопад продовжує дивувати аномальною погодою: читайте на сайті ТСН.ua прогноз на тиждень.

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Дата публікації
Перегляди
566
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