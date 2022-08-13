"Первый трактор в мире, плавающий по воде": украинец смастерил чудо-изобретение

Житель Черкасщины Владимир Жупинас смастерил плавающий по воде трактор. Чтобы выплыть на глубину, трактор сначала гребет задними колесами, а затем запускается пропеллер.
Над плавучим агрегатом изобретатель думал несколько лет, а воплотил все за несколько месяцев. На борту трактора может сидеть около полудесятка пассажиров.
Детальнее о чудо-изобретении – в сюжете ТСН.
Чудо-агрегат мастерски демонстрирует его владелец Владимир Жупинас. Если смотреть спереди, то будто трактор, а если – сзади, то прицеп, но на нем – зонтик, стулья и удочки. Упорный рыбак решил, зачем ему мучиться, в воде мочиться, когда есть трактор. Как спустить его на воду – размышлял лет пять, а все воплотил за прошедшую осень.
Изобретатель рассказывает, чтобы трактор уплыл, немного его переоборудовал: задние колеса от "КрАЗа", передние — от "Джипа". Под этой алюминиевой обшивкой – пенопласт, залитый пеной, а под этой – воздушные поддоны, а посередине пропеллер.
По словам мужчины, это первый трактор в мире, плавающий по воде. И тут, уверяет, он не лукавит. В мире есть тракторы-амфибии. Но украинский вариант, говорит, покруче.
Его трактор-лодка выдерживает 650 килограммов на плаву. Мужчина уверяет, его чудо-изобретение экологии не вредит. Ничто и нигде не подтекает, а выхлопные газы не уходят в воду. И после плавания техника и дальше может трогаться в поле. Для этого нужно только открутить поддоны, шлепнуть ногой, тюкнуть молотком и заменить колеса.
Сколько на модификацию трактора ушло денег – Владимир не говорит. Женщина признается, что много. В затею мужа не верила, но и не останавливала, потому что тот очень упрям, уже более 40 лет вместе. Экспериментов над тракторами Владимир останавливать не планирует. Хочет еще один трактор и модифицировать его еще больше. Может, и войску пригодится. Ибо главная мечта черкасского изобретателя, чтобы Украина победила.
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