Под Тернополем уже вторые сутки горит крупная свалка: фото

Под Тернополем уже вторые сутки горит крупная свалка: фото

На свалке образуется газ метан.

Под Тернополем во вторник, 29 июня, вспыхнул пожар на Малашевской свалке, куда свозят отходы из областного центра. По состоянию на 30 июня возгорания продолжают тушить.

Об этом сообщили в ГСЧС в Тернопольской области.

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По данным спасателей, площадь пожара - 70 квадратных метров.

"На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлечено 8 единиц техники коммунальных служб", — сообщили в ГСЧС в Тернопольской области.

Отметим, что площадь свалки более 9 гектаров. На ней накоплено 14 млн куб метров мусора, из-за чего образуется газ метан. Из-за этого там три месяца назад открыли современную станцию дегазации.

Напомним, 5 июня в Киевской области вспыхнула свалка. Дым и запах окутал близлежащие здания.

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