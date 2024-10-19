Подготовку мобилизованных хотят увеличить: Генштаб запустил пилотный проект

В Украине стартовал пилотный проект усиленной военной подготовки мобилизованных. Продолжительность подготовки новобранцев увеличили до 45 дней вместо 30.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ полковник Евгений Межевикин на брифинге в субботу, 19 октября.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение, согласно которому на базе четырех учебных центров внедрена новая программа подготовки, которую пройдут около 500 новобранцев.

Обновленная программа обучения предусматривает:

изучение основ применения БПЛА;

изучение основ окопных средств радиоэлектронной борьбы;

усиление тактико-огневой подготовки;

усиление изучения основ разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания.

Пилотный проект будет завершен в декабре 2024 года. После анализа и оценки его результатов главнокомандующий решит целесообразность распространения новой программы подготовки мобилизованных на все учебные центры.

45 вместо 30 дней! Мобилизованных теперь будут готовить дольше!

Напомним, согласно действующему законодательству, базовая общевойсковая подготовка длится один месяц. Но военнослужащие, которых готовят к выполнению более сложных задач, могут учиться более 2 месяцев.

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