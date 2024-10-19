Подготовку мобилизованных хотят увеличить: Генштаб запустил пилотный проект

Обновленная программа обучения рассчитана на 1,5 месяца вместо 30 дней.
В Украине стартовал пилотный проект усиленной военной подготовки мобилизованных. Продолжительность подготовки новобранцев увеличили до 45 дней вместо 30.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ полковник Евгений Межевикин на брифинге в субботу, 19 октября.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение, согласно которому на базе четырех учебных центров внедрена новая программа подготовки, которую пройдут около 500 новобранцев.
Обновленная программа обучения предусматривает:
- изучение основ применения БПЛА;
- изучение основ окопных средств радиоэлектронной борьбы;
- усиление тактико-огневой подготовки;
- усиление изучения основ разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания.
Пилотный проект будет завершен в декабре 2024 года. После анализа и оценки его результатов главнокомандующий решит целесообразность распространения новой программы подготовки мобилизованных на все учебные центры.
Напомним, согласно действующему законодательству, базовая общевойсковая подготовка длится один месяц. Но военнослужащие, которых готовят к выполнению более сложных задач, могут учиться более 2 месяцев.
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