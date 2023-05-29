Погода в Украине на 30 мая: синоптик рассказала, где пройдут дожди

В некоторых регионах страны ожидаются осадки.
Во вторник, 30 мая, дневная температура воздуха составит +22+26 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Несколько прохладнее будет на Харьковщине — завтра днем здесь предполагается свежий воздух +18+21 градусов. Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях и южной части, кроме Одесской области.
Также дожди возможны на западе, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. На остальной территории Украины без осадков.
Направление ветра завтра – северо-восточное, небольшое или умеренное.
В Киеве – без осадков и +25 градусов.
Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.
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