Погода в Украине на 30 мая: синоптик рассказала, где пройдут дожди

Во вторник, 30 мая, дневная температура воздуха составит +22+26 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Несколько прохладнее будет на Харьковщине — завтра днем здесь предполагается свежий воздух +18+21 градусов. Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях и южной части, кроме Одесской области.

Также дожди возможны на западе, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. На остальной территории Украины без осадков.

Направление ветра завтра – северо-восточное, небольшое или умеренное.

В Киеве – без осадков и +25 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

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