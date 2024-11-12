Полиция посетила "Киевтеплоэнерго" с обыском: подробности

Следственные действия связаны с расследованием фактов строительных работ на одном из объектов энергетики, выполняемом подрядной организацией.

12 ноября в главный офис КП "Киевтеплоэнерго" в очередной раз пришли правоохранители — представители Управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Повод для обысков – якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников. В учреждении отметили абсурдность таких обвинений со стороны правоохранителей.

Также читайте Помогала уклонистам получить инвалидность: полиция задержала чиновницу Центральной МСЭК

"Ведь предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования", — рассказали в "Киевтеплоэнерго".

Там также отметили, что правоохранители пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам, что может привести к срыву выполнения работ на объектах критической инфраструктуры города во время отопительного сезона.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ, корректировавшего ракетно-бомбовые и артиллерийские удары российских войск по украинским силам, обороняющим Купянск в Харьковской области.

Читайте также: