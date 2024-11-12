Эксперт проанализировал угрозу наступления на Запорожье

Он отметил, что у них нет достаточно сил для наступательных действий на Запорожском направлении.

Российская армия не способна создать серьезную угрозу Запорожью, поскольку их силы в этом направлении остаются ограниченными.

Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире Radio NV.

"Если говорить конкретно о Запорожье, то у них как не было, так и не остается сил для того, чтобы создать действительно реальную угрозу для города-миллионника, для города-областного центра. Все, на что они сейчас надеются, это как-то растянуть наши силы, заставить нас опрокидывать по другим направлениям", — отметил эксперт.

Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции вблизи Роботиного и Времеевского выступления, занятые украинскими силами во время прошлогодней летней наступательной операции.

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"Их темпы пополнения не соответствуют темпам их рекрутирования, обучения и комплектования их подразделений", — добавил Кузин.

Кузан также отметил, что российские войска не достигают ожидаемых результатов на Покровско-Кураховском направлении, где они несут значительные потери.

"По их планам еще на сентябрь они должны были бы уже захватить Курахово и дальше подготовиться уже атаковать сам Покровск. Этого не произошло. Есть безумное давление именно на Курахово, мы видим 60 атак — это их суточная норма, то есть более 400 атак за неделю, это невероятный натиск. Но это все не привело ни к какому обвалу фронта и более того, привело к значительным потерям со стороны врага. Видим 1700 человек за предыдущие дни, еще более 1900 за минувшие сутки. Это те потери, которые являются крупнейшими за всю нашу трехлетнюю историю войны", — заявил Кузин.

Он подчеркнул, что оккупационным войскам не удалось реализовать ни одной задачи, поставленной российским диктатором Владимиром Путиным.

"То есть не вышли в административные границы Донецкой и Луганской областей. Благодаря этому переговорные позиции Путина на сегодняшний день слабы. Напомню еще и об потерянных территориях на Курщине, которые сейчас контролируются ВСУ", — подчеркнул эксперт.

По его словам, россияне продолжают пытаться добиться определенных успехов, поскольку осознают, что если они сейчас остановятся, то не смогут возобновить наступательный темп, и фактически войдут в зиму, оставаясь на позициях, где уже достаточно долго.

Напомним, россияне перемещают штурмовые группы в Запорожскую область.

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