Експерт проаналізував загрозу наступу на Запоріжжя

Він зазначив, що не мають достатньо сил для наступальних дій на Запорізькому напрямку.

Російська армія не здатна створити серйозну загрозу Запоріжжю, оскільки їхні сили на цьому напрямку залишаються обмеженими.

Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан в ефірі Radio NV.

"Якщо говорити конкретно про Запоріжжя, то в них як не було, так і не залишається сил для того, щоб створити дійсно реальну загрозу для міста-мільйонника, для міста-обласного центра. Все, на що вони зараз сподіваються, це якось розтягнути наші сили, змусити нас перекидати з інших напрямків", — зазначив експерт.

Російські війська намагаються повернути втрачені позиції поблизу Роботиного та Времіївського виступу, зайняті українськими силами під час минулорічної літньої наступальної операції.

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"Їхні темпи поповнення не відповідають темпам їхнього рекрутування, навчання і комплектування їхніх підрозділів", — додав Кузін.

Кузан також зазначив, що російські війська не досягають очікуваних результатів на Покровсько-Курахівському напрямку, де вони зазнають значних втрат.

"За їхніми планами ще на вересень вони мали би вже захопити Курахове і далі підготуватися вже атакувати сам Покровськ. Цього не сталося. Є шалений тиск саме на Курахове, ми бачимо 60 атак – це їхня добова норма, тобто понад 400 атак за тиждень, це неймовірний натиск. Але це все не призвело ні до якого обвалу фронту і більше того, призвело до значних втрат з боку ворога. Бачимо 1700 осіб за попередні дні, ще понад 1900 за минулу добу. Це ті втрати, які є найбільшими за всю нашу трирічну історію війни", — заявив Кузін.

Він наголосив, що окупаційним військам не вдалося реалізувати жодного завдання, поставленого російським диктатором Володимиром Путіним.

"Тобто не вийшли до адміністративних меж Донецької і Луганської областей. Завдяки цьому переговорні позиції Путіна на сьогодні є слабкими. Нагадаю ще й про втрачені території на Курщині, які зараз контролюються ЗСУ", — підкреслив експерт.

За його словами, росіяни продовжують намагатися досягти певних успіхів, оскільки усвідомлюють, що якщо вони зараз зупиняться, то не зможуть відновити наступальний темп, і фактично увійдуть в зиму, залишаючись на позиціях, де перебувають вже досить довго.

Нагадаємо, росіяни переміщають штурмові групи до Запорізької області.

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