Полиция проверяет все вещи, которые представители УПЦ МП вывозят из Лавры – Ткаченко

Комиссия Министерства культуры составила протокол о неудовлетворительном состоянии помещений Киево-Печерской лавры, а полиция проверяет все вещи, которые представители УПЦ Московского патриархата вывозят с территории государственного заповедника.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минкульта Александр Ткаченко.

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"Комиссия эффективна, потому что она работает. Сегодня комиссия зашла в два корпуса Лавры, в том числе где галерея находится. Зафиксировала неудовлетворительное состояние этих объектов. Соответственно, был составлен протокол и опечатали эти объекты", — сказал он.

Ткаченко также рассказал, что прихожане Московского патриархата повредили защитные ролеты опечатанного Минкультом корпуса, когда комиссия уже ушла, после чего правоохранители составили протокол о нарушении общественного порядка.

Министр рассказал, что правоохранители проверяют все вещи, которые представители УПЦ МП вывозят с территории Лавры. Также фиксируются все люди, которые заходят на территорию заповедника, но не являются монахами или семинаристами.

Он добавил, что сейчас идет процесс передачи властям музейных объектов на территории Лавры и этот процесс уже давно бы завершили, если бы комиссии не препятствовали работать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре снова неспокойно – там 19 апреля верующие УПЦ МП выбили дверь в одном из корпусов лавры. Так они блокировали работу комиссии Минкульта.

Кроме того, ранее информировали, что комиссия Минкульта в середине апреля начала проверку в Киево-Печерской лавре после расторжения договора аренды с УПЦ МП. Там зафиксировано разрушение и повреждение объектов культурного наследия.

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