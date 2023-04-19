США собираются объявить о новом пакете военной помощи для Украины

Ожидаем боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды.
Соединенные Штаты 19 апреля намерены объявить новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
Новый пакет военной помощи для Украины от США будет включать в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.
В начале апреля Вашингтон выделил пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд. долларов.
Отметим, что правительство Германии официально сообщило, что Берлин доставил Patriot в Украину вместе с ракетами. При этом отметим, что Резников в своем посту писал о системах многих и благодарил министров обороны трех стран, поэтому, возможно, Украина получила системы также и от США и Нидерландов.
Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявляла, что США и их партнеры по НАТО должны оставаться наготове по поводу признаков того, что диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в "управляемой" эскалации своей войны в Украине.
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