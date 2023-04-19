США збираються оголосити про новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати 19 квітня мають намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Новий пакет військової допомоги для України від США буде містити додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди.

На початку квітня Вашингтон виділив пакет військової допомоги для України у розмірі 2,6 млрд доларів.

Зазначимо, що уряд Німеччини офіційно повідомив, що Берлін доставив Patriot в Україну разом із ракетами. При цьому зазначимо, що Резніков у своєму посту писав про системи в багатьох і дякував міністрам оборони трьох країн, тому, можливо, Україна отримала системи також і від США та Нідерландів.

Раніше заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявляла, що США та їхні партнери по НАТО повинні залишатися напоготові щодо ознак того, що диктатор Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю в "керованій" ескалації своєї війни в Україні.

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