После шторма возле Одесщины на берег выбросило мины: есть ли угроза

Вблизи Одесщины после шторма на берег выбросило мины. Украинские бойцы уничтожили 8 вражеских боеприпасов.

Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины.

Как отмечается, военные моряки обнаружили 8 дрейфующих противокорабельных мин у берегов Одесщины. Ее сорвало с мест, где их установили русские военные. Подразделения ВМС ВС Украины оперативно уничтожили боеприпасы и опасности для гражданского населения и судоходства.

ВМС ВС Украины обратились ко всем гражданам с настойчивым предупреждением:

«НЕ приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу. НЕ игнорируйте запретительные знаки или предупреждения», — отметили в ведомстве.

Если вы обнаружили подозрительные объекты, немедленно сообщите соответствующие службы.

Напомним, ВМС Украины нанесли удар по коммуникационной инфраструктуре врага в Крыму. Это парализовало один из узлов управления ЧФ РФ.

Операция была совершена в ночь на 11 сентября. Так, Военно-Морские Силы Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ. Он базируется на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе.

Этот объект выполнял функцию управления подразделениями ЧФ РФ, обеспечивая координацию боевых действий и связок.