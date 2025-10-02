- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
После шторма возле Одесщины на берег выбросило мины: есть ли угроза
Восемь дрейфующих противокорабельных мин обнаружили у берегов Одесщины.
Вблизи Одесщины после шторма на берег выбросило мины. Украинские бойцы уничтожили 8 вражеских боеприпасов.
Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины.
Как отмечается, военные моряки обнаружили 8 дрейфующих противокорабельных мин у берегов Одесщины. Ее сорвало с мест, где их установили русские военные. Подразделения ВМС ВС Украины оперативно уничтожили боеприпасы и опасности для гражданского населения и судоходства.
ВМС ВС Украины обратились ко всем гражданам с настойчивым предупреждением:
«НЕ приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу. НЕ игнорируйте запретительные знаки или предупреждения», — отметили в ведомстве.
Если вы обнаружили подозрительные объекты, немедленно сообщите соответствующие службы.
Напомним, ВМС Украины нанесли удар по коммуникационной инфраструктуре врага в Крыму. Это парализовало один из узлов управления ЧФ РФ.
Операция была совершена в ночь на 11 сентября. Так, Военно-Морские Силы Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ. Он базируется на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе.
Этот объект выполнял функцию управления подразделениями ЧФ РФ, обеспечивая координацию боевых действий и связок.