"Россия все разрушит и захватит" - журналист оценил угрозы Лукашенко

Лукашенко с Путиным / © Associated Press

Реклама

На встрече с Путиным 1 августа Лукашенко заявил, что если Украина срочно не побежит сдаваться России, то «через месяц-полтора-два там даже оборонных сооружений не останется». Россия все разрушит и захватит.

Об этом пишет украинский блоггер и журналист Денис Казанский в Telegram.

«Прошло два месяца. За это время Россия не смогла захватить ничего, кроме нескольких разоренных и разрушенных сел. А темпы наступления российской армии в сентябре упали почти в 2 раза по сравнению с августом. Все российские пропагандисты в один голос констатируют, что на фронте тупик», — пишет блогер.

Реклама

Казанский отмечает, что еще раз можно зафиксировать, чего стоят слова и угрозы Лукашенко.

Напомним, в России растет недовольство действиями Путина по поводу войны. Об этом сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, у российских «ультрапатриотов» сейчас паническое ощущение того, как идет война против Украины. Они раздражены из-за Путина. По мнению Пионтковского, одним из тех, кто мог бы свергнуть Путина, является депутат госдумы России Константин Затулин. Он на протяжении 15 лет развивал антиукраинскую компанию. В его лагерь входит, например, пропагандист Дмитрий Рогозин.