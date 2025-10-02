Кто свергнет Путина: известный публицист дал ответ

Кремлевский диктатор Путин / © Associated Press

В России существует группа «ультрапатриотов», недовольная действиями Владимира Путина. Там уже намекают, что российский диктатор должен по-другому поступить в отношении войны.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, у этих «ультрапатриотов» сейчас паническое ощущение того, как идет война против Украины. Они раздражены из-за Путина.

Кто может свергнуть Путина?

По мнению Пионтковского, одним из тех, кто мог бы свергнуть Путина, является депутат государственной думы России Константин Затулин. Он на протяжении 15 лет развивал антиукраинскую компанию. В его лагерь входит, например, пропагандист Дмитрий Рогозин.

Затулин недавно говорил по российскому телевидению, что война идет плохо. Он считает, если они не могут чего-то добиться, то сейчас лучше пойти на перемирие. И готовиться к следующей войне.

«Когда его спросили — кто же виноват в этом? Тот ответил, что за все отвечает верховный главнокомандующий (Путин — ред). Путина сравнивают со Сталиным. И действительно так, если учитывать его отношение к обычным людям. Но у него нет власти по отношению к своим людям», — считает Пионтковский.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, что во время общения с российским лидером он не сдерживался в выражениях относительно продолжительности войны, которая, по его мнению, должна закончиться очень быстро. Он упрекнул Путина в том, что война вместо того, чтобы закончиться через несколько дней, затянулась уже на четыре года.

«Я сказал ему: „У тебя плохой вид. Ты уже 4 года ведешь войну, которую угрожал закончить за неделю. Ты что, бумажный тигр?“ И это жалко, но я думаю, что, в конце концов, мы это закончим», — сказал президент США.