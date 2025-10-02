Запуск ракеты Tomahawk / © Getty Images

Реклама

Кроме предоставления разведданных для дальнобойных ударов по России, США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda. Окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на Wall Street Journal.

США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета около 1500 миль (более 2400 км) и крылатых ракет Barracuda с дальностью около 500 миль (более 800 км). Пока окончательное решение не принято.

Реклама

Напомним, по данным WSJ, Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву разведывательных данных, которые позволят эффективнее бить дальнобойным оружием по целям в глубоком тылу России. Рассматривается и вариант поставки дальнобойных систем, что позволит поражать более широкий спектр объектов в РФ. Ожидается, что новые возможности значительно упростят поражение нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и электростанций.

К слову, если Украина таки получит ракеты Tomahawk, под ударом окажется вся европейская часть РФоссии (от Санкт-Петербурга до Урала), сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Tomahawk сделают более уязвимыми российские НПЗ, газовые хабы, электростанции и транспортные узлы. Это создаст проблемы для экономики страны-агрессора.