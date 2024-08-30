Появились графики отключения света на 31 августа

В субботу, 31 августа, в Украине будет введен график ограничений электроснабжения.

В течение 31 августа украинцам также будут выключать свет.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Графики отключения света на 31 августа.

00:00 – 16:00 – одна очередь отключений.

16:00 – 22:00 – две очереди отключений.

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Следует обратить внимание, что в графике могут произойти перемены. Поэтому Укрэнерго и местные облэнерго рекомендуют следить за обновлениями, которые они будут предоставлять в течение дня.

Важно отметить, что ограничения не будут касаться объектов критической инфраструктуры, которые будут продолжать получать электроснабжение без перебоев.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что восстановление поврежденных электросетей будет продолжаться дольше, чем ожидалось, однако критических ситуаций в энергосистеме в ближайшее время не предвидится.

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