З'явилися графіки відключень світла на 31 серпня

У суботу, 31 серпня, в Україні буде введено графік обмежень електропостачання.

Протягом 31 серпня українцям також вимикатимуть світло.

Про це повідомляє "Укренерго".

Графіки відключень світла на 31 серпня

00:00 – 16:00 — одна черга відключень.

16:00 – 22:00 — дві черги відключень.

22:00 – 24:00 — одна черга відключень.

Слід звернути увагу, що в графіку можуть відбутися зміни. Тому "Укренерго" та місцеві обленерго рекомендують слідкувати за оновленнями, які вони надаватимуть протягом дня.

Важливо зазначити, що обмеження не будуть стосуватися об'єктів критичної інфраструктури, які продовжуватимуть отримувати електропостачання без перебоїв.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що відновлення пошкоджених електромереж триватиме довше, ніж очікувалося, однак критичних ситуацій в енергосистемі найближчим часом не передбачається.

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