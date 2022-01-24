Приметы и запреты для беременных: миф или правда, выясняем с экспертами

Приметы и запреты для беременных: миф или правда, выясняем с экспертами

Во время беременности можно смотреть только на хорошее, не разрешается покупать малышу вещи и рвать соседские яблоки. Некоторые народные приметы о беременности переходят из поколения в поколение уже не одно десятилетие. Разнообразные запреты: правда или миф? ТСН.ua выяснял вместе с экспертами.

Этнограф Татьяна Пошивайло считает, что запреты и народные приметы для беременных уходят своими корнями еще в дохристианские времена, когда людям трудно было понять и объяснить природу определенных явлений. А еще передавался опыт предыдущих поколений. Практически все предупреждения имели цель "не навредить", потому что верили - роженица имеет особую связь с Богом, ведь "она с небес принимала душу".

Итак, какие существуют запреты и народные приметы о беременности и все ли их можно назвать мифами?

Народные приметы: что нельзя делать беременным

Народные приметы для беременных запрещали гладить кошку, потому что ребенок может родиться мохнатым / Pexels

Во время беременности нельзя стричь волосы – наши предки считали, что на кончиках волоса содержится жизненная сила человека, а потому существовали приметы для беременных, которые запрещали стричь локоны, потому что этим женщина укорачивает жизнь своему нерожденному малышу. Этот запрет, скорее всего, пошел от традиции обрезать волосы женщинам, которые "нагуляли" ребенка. А вот детский врач Лидия Бабич считает, что “На перинатальную смертность стрижка женщины никак не влияет. Это имеет совсем другие причины". Также читайте Почему не празднуют 40 лет - традиции, запреты, поверья Беременной запрещается гладить кошку, потому что ребенок родится мохнатым — перинатальный психолог Наталья Мовчан считает, что так, вероятно, женщины предостерегали от различных инфекций, которые могут распространять животные (особенно бездомные). Однако не стоит сразу отдавать своего домашнего питомца, ведь существует гораздо большая вероятность заболеть токсоплазмозом (паразитарное заболевание человека и животных) из-за немытых фруктов или плохо обработанного сырого мяса. А гинеколог Ирина Лучицкая успокаивает будущих мам: “Ребенок вообще может рождаться с пушечными волосами по целому телу. Они потом слезают". Будущей роженице нельзя вышивать или вязать, а также поднимать руки вверх — народные приметы о беременности говорят, что тогда ребенок может запутаться в пуповине. Сегодня этому запрету можно дать медицинское объяснение. Когда беременная вяжет или вышивает, то долго сидит на одном месте. Гинеколог Ирина Лучицкая утверждает, что малая активность приводит к застою в органах малого таза. Обязательно меняйте положение или вставайте и ходите каждые 20-30 минут. А вот о запрете поднимать руки эксперты отзываются отрицательно. По словам гинеколога: "Обычно пуповиной обматываются в том случае, когда у женщины многоводие, когда плод небольшой, но находится в большом количестве жидкости." Беременной нельзя ни в чем отказывать, ведь, как говорят народные приметы о беременности, мыши ночью покусают — перинатальный психолог Наталья Мовчан считает, что эти мифы о беременности связаны с тем, что в прошлом о роженицах особенно беспокоились, ведь важно было, "чтобы ребенок развивался нормально." Будущей маме нельзя ругаться — народные приметы о беременности утверждают, что тогда ребенок родится без зубов. Психологи уверены, что ругательство матери никак не повлияет на наличие зубов у малыша. Даже наоборот, так женщина скорее освободится от негативных эмоций и внутреннего напряжения, которые могут оказывать негативное влияние на развитие ребенка. Народные приметы для беременных говорили, что запрещается покупать вещи ребенку, ведь можна сглазить / Pexels Во время беременности запрещается покупать детские вещи, потому что можно сглазить — такие народные приметы для беременных существуют не только в нашей стране. Детский врач Лидия Бабич считает, что этот запрет уходит своими корнями еще в те времена, когда смертность малышей была очень высокой. В самом деле, готовиться к родам даже полезно, особенно с точки зрения психологии. Это помогает снизить уровень стресса. Также читайте Какие подарки нельзя дарить на день рождения: народные приметы, суеверия, поверья Нельзя красть яблоки у соседей, потому что у ребенка будет большое родимое пятно — перинатальный психолог Наталья Мовчан утверждает, что родимые пятна образуются по разным причинам: передаются генетически или возникают в течение жизни из-за гормональных изменений или воздействия ультрафиолета. Будущим мамам запрещали смотреть на увечья — народные приметы о беременности говорят, что тогда ребенок родится с инвалидностью или болезнью. По словам этнографа Татьяны Пошивайло, “когда-то говорили, что душа идет из божественного мира, где все гармонично и идеально. И для того чтобы облегчить вхождение в этот мир, ей нужны красота и гармония. И мать, глядя на красоту, помогает ребенку". Сегодня с этим запретом можно и согласиться, но немного подкорректировать. Речь идет о негативном влиянии стресса на развитие плода. Когда женщина видит что-то некрасивое или больного человека, она начинает переживать.

Народные приметы о беременности: что нужно было делать

Народные приметы для беременных говорят, что будущей маме нельзя спать на спине / Pexels

Чтобы у ребенка была сладкая жизнь, беременным раздавали сладости — трудно дать научное или медицинское объяснение этой традиции. Вероятно, она больше касается христианской веры. Но в религии существует мнение: чем больше ты делишься с ближним, тем больше наполняешь их жизнь добром. Не можешь родить вовремя, нужно открыть ящики и двери в доме — детский врач Лидия Бабич считает, что это физическая активность (особенно, если в доме много дверей и ящиков), которая действительно может «запустить» роды. Спать во время беременности можно только на боку — эта народная примета также имеет свою медицинскую основу. В древности говорили: если женщина спит на спине, то ребенок родится мертвым. Действительно, в таком положении может сдавливаться нижняя полая вена, на которую давит матка. Снабжение кровью замедляется, что может стать причиной многих проблем.

Приметы для беременных: мальчик или девочка?

В давние времена существовали народные приметы длябеременных, которые помогали узнать, кто родится: мальчик или девочка / Pexels

В давние времена существовали определенные народные приметы для беременных, которые помогали узнать, кто родится: мальчик или девочка. Основные из них:

Живот острой формы — родится мальчик.

Девочки часто ведут себя в животе мамы слишком активно, мальчики же наоборот — спокойны.

Если женщина меньше страдает токсикозом — будет мальчик.

Потянуло на соленое – родится девочка.

Растет большое количество волос на животе — ждите мальчика.

Верить в эти народные приметы для беременных или нет — дело ваше. Но, по словам гинеколога Ирины Лучицкой, узнать пол ребенка можно только одним способом — пойти на УЗИ.