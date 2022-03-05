За завышение цен на социально значимые продукты предпринимателей накажут

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сказал, что предприниматели будут наказаны за завышение цен
На своей странице в фейсбуке Глава Львовской Ода Максим Козицкий обратился к жителям Львовщины и подчеркнул, что стоимость социально значимых продуктов питания в местах торговли должна оставаться такой как была 23 февраля. К социально значимым относятся следующие продукты: хлеб ржано-пшеничный, батон, крупа гречневая, мука пшеничная (высший сорт), сахар песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке) , яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), масло сливочное жирностью 72,5%. В реалиях войны завышение цен следует расценивать как мародерство.
Еще в январе Кабинет Министров Украины установил торговую надбавку для социально значимых продуктов – не выше 10%. Повышать цены выше этого уровня предпринимателям нельзя.
И предоставил координаты куда сообщать о завышенных ценах:
• Госпродпотребслужба
электронная почта: info@dpss.gov.ua
Номер телефона: 050 230 04 28, 096 000 98 23
• Территориальные органы Госпотребслужбы
Официальная страница: dpss.gov.ua.
Электронная почта: office@lvivdpss.gov.ua
Номер телефона: 032 261 36 90
На Львовщине за ценами на социально значимые продукты постоянно следит Главное управление Госпотребслужбы Львовской области. Если нарушения выявляют, предприятия привлекают к ответственности в соответствии с Законами Украины «О защите прав потребителей», «О ценах и ценообразовании» и административной ответственностью, в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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