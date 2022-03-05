За завышение цен на социально значимые продукты предпринимателей накажут

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сказал, что предприниматели будут наказаны за завышение цен

На своей странице в фейсбуке Глава Львовской Ода Максим Козицкий обратился к жителям Львовщины и подчеркнул, что стоимость социально значимых продуктов питания в местах торговли должна оставаться такой как была 23 февраля. К социально значимым относятся следующие продукты: хлеб ржано-пшеничный, батон, крупа гречневая, мука пшеничная (высший сорт), сахар песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке) , яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), масло сливочное жирностью 72,5%. В реалиях войны завышение цен следует расценивать как мародерство.

Еще в январе Кабинет Министров Украины установил торговую надбавку для социально значимых продуктов – не выше 10%. Повышать цены выше этого уровня предпринимателям нельзя.

И предоставил координаты куда сообщать о завышенных ценах:

• Госпродпотребслужба

электронная почта: info@dpss.gov.ua

Номер телефона: 050 230 04 28, 096 000 98 23

• Территориальные органы Госпотребслужбы

Официальная страница: dpss.gov.ua.

Электронная почта: office@lvivdpss.gov.ua

Номер телефона: 032 261 36 90

На Львовщине за ценами на социально значимые продукты постоянно следит Главное управление Госпотребслужбы Львовской области. Если нарушения выявляют, предприятия привлекают к ответственности в соответствии с Законами Украины «О защите прав потребителей», «О ценах и ценообразовании» и административной ответственностью, в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.