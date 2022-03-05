За завищення цін на соціально значущі продукти підприємці будуть покарані - голова Львівськоі ОДА

За завищення цін на соціально значущі продукти підприємці будуть покарані - голова Львівськоі ОДА

За підвищенні цін в умовах війни підприємці будуть покарані- Максим Козицький, голова Львівськоі ОДА

На своій сторінці в фейсбуці Голова Львівськоі ОДА Максим Козицький звернувся до жителів Львівщини.

Вартість соціально значущих продуктів харчування у місцях торгівлі в умовах, коли краіна вже десятий день перебуває має залишатись такою як була 23 лютого. Нагадуємо, до соціально значущих належать такі продукти: хліб житньо-пшеничний, батон, крупа гречана, борошно пшеничне (вищий сорт), цукор пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого сорту), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), масло вершкове жирністю 72,5%.. У таких реаліях завищення цін слід розцінювати як мародерство.

Ще у січні Кабінет Міністрів України встановив торговельнe надбавку для соціально значущих продуктів – не вище 10%. Підвищувати ціни вище цього рівня підприємцям не можна.

У випадку підвищення цін жителі можуть повідомляти до

• Держпродспоживслужби

електронна пошта: info@dpss.gov.ua

Номер телефону: 050 230 04 28, 096 000 98 23

• Територіальних органів Держпродспоживслужби

Офіційна сторінка: dpss.gov.ua.

Електронна пошта: office@lvivdpss.gov.ua

Номер телефону: 032 261 36 90

На Львівщині за цінами на соціально значущі продукти постійно стежить Головне управління Держпродспоживслужби Львівськоі області. Якщо порушення виявляють, підприємства притягають до відповідальності відповідно до Законів України «Про захист прав споживачів», «Про ціни і ціноутворення» та до адміністративної відповідальності, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.