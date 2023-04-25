Прогноз погоды на 26 апреля: в Украине станет прохладнее, будет дождь

Холоднее всего будет на западе и востоке страны.

В среду, 26 апреля, погода в Украине будет дождливой. Станет прохладнее. Будет дождь и в столице.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах прогнозируют переменную облачность. На западе и востоке пройдут дожди, местами — грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 4-9° тепла. Днем воздух прогреется до +15-20°. В западных и восточных областях будет холоднее: днем всего 9-14° тепла. На высокогорье Карпат ночью и днем столбики термометров покажут +1-6° тепла.

Погода 26 апреля в регионах Украины. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, но днем – кратковременный дождь, а местами даже гроза. Скорость южного ветра 7-12 м/с.

Ночью в области прогнозируют 5-10° тепла, а днем – 14-19°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла, а днем +15-17 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что в течение 24-30 апреля в Украине будет дождь. Атмосферные фронты и циклоническая деятельность будут способствовать выпадению осадков разной интенсивности. На этом фоне постепенно начнет повышаться температура воздуха.

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