Мольба Путина о помощи, бой за сахар в РФ, для россиян даже Урал — закрыт: положительные новости за 20 марта

Мольба Путина о помощи, бой за сахар в РФ, для россиян даже Урал — закрыт: положительные новости за 20 марта

Среди новости – дочь Пескова пожаловалась на санкции США, потому что теперь не может путешествовать, сокрушительное поражение Путина в войне и другие.

Героической борьбой украинцев за свои земли увлекается целый мир. Не потерять боевых дух, мотивацию к сопротивлению, веру в победу помогает юмор, украинский народ даже в трудный момент найдет положительные моменты.

ТСН.ua собрал позитивные события, которые случились в течение 20 марта в Украине и мире в целом. Истории, поднявшие боевой дух, настроение и рвение каждого украинца.

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Даже Урал – закрыт для россиян

Из-за санкций Европы и США по закрытию воздушного пространства для России авиакомпания РФ "Уральские авиалинии" отправляет часть работников в простой. В компании сообщили, что таким образом хотят снизить издержки, чтобы продолжать работу.

"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой причин, не зависящих от работодателя", — говорится в сообщении.

Мольба Путина о помощи из-за сокрушительного поражения в войне

Российская армия несет существенные потери в войне против Украины, поэтому Владимир Путин взимает резервы по всем направлениям. В частности, глава Кремля просит страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предоставить живую силу для продолжения войны в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, в России для пополнения оккупационных войск началась "скрытая" мобилизация, однако желающих погибнуть на войне в Украине немного.

Дочь Пескова пожаловалась на санкции США, потому что теперь не может путешествовать

Дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась, что из-за санкций США, которые ввели за агрессию против Украины, она теперь не может путешествовать. Она назвала введенные против нее санкции "несправедливыми и необоснованными".

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хочу путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего поделать", – высказалась дочь кремлевского пропагандиста.

Спустили штаны и наказали прутьями: на Днепропетровщине спасатели поймали курение травы

Начальник ГУ ГСЧС области Андрей Кульбач рассказал, что им уже лопнуло терпение из-за поджигателей травы. Три дня подряд, дважды в день, в одном и том же месте ликвидировали пожары в экосистемах вблизи жилых домов. Пока одного из "неравнодушных" граждан и не поймали , спустили ему штаны и наказали прутьем.

"Поэтому решили, что прутья немного поможет в обучении правилам пожарной безопасности. Остановитесь, уважаемые поджигатели! Ведь на его месте завтра будете вы ", — призвал граждан он.

Facebook/Андрей Кульбач

Бой за сахар в магазинах России

В городах России ежедневно случаются драки из-за дефицита некоторых продуктов питания. В их числе, в частности, сахар. В интернете можно найти десятки видеозаписей драк за сахар. На видеозаписях можно увидеть, что россияне хватают дефитный продукт пачками, толкаются и дерутся. А в некоторых городах, как, например, в Нижнем Новгороде сахар продают через черный ход.

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