Благання Путіна про допомогу, бій за цукор у РФ, для росіян навіть Урал - закритий: позитивні новини за 20 березня

Благання Путіна про допомогу, бій за цукор у РФ, для росіян навіть Урал - закритий: позитивні новини за 20 березня

Серед новини - донька Пєскова поскаржилася на санкції США, бо тепер не може подорожувати, нищівна поразка Путіна у війни та інші.

Героїчною боротьбою українців за свої землі захоплюється цілий світ. Не втратити бойових дух, мотивацію до спротиву, віру у перемогу допомагає гумор, український народ навіть у важкий час знайде позитивні моменти.

ТСН.ua зібрав позитивні події, які трапилися впродовж 20 березня в Україні та світі загалом. Історії, які підняли бойовий дух, настрій та завзяття кожного українця.

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Навіть Урал - закритий для росіян

Через санкції Європи та США щодо закриття повітряного простору для Росії авіакомпанія РФ "Уральські авіалінії" відправляє частину працівників у простій. У компанії повідомили, що у такий спосіб хочуть знизити витрати, щоб продовжувати роботу.

"Уральські авіалінії" відправлять частину співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників, у вимушений простій з причин, що не залежать від роботодавця", - йдеться у повідомленні.

Благання Путіна про допомогу через нищівну поразку у війні

Російська армія несе суттєві втрати у війні проти України, тому Володимир Путін стягує резерви з усіх напрямків. Зокрема, очільник Кремля просить країн-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) надати живу силу для продовження війни в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, у Росії для поповнення окупаційних військ почалась "прихована" мобілізація, проте охочих загинути на війні в Україні небагато.

Донька Пєскова поскаржилася на санкції США, бо тепер не може подорожувати

Донька прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета поскаржилася, що через санкції США, які запровадили за агресію проти України, вона тепер не може подорожувати. Вона назвала запроваджені проти неї санкції "несправедливими та необґрунтованими".

"Для мене це абсолютно несправедливо і необґрунтовано. Я була дуже здивована, тому що дивно вводити санкції щодо людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. Я засмучена, тому що хочу подорожувати та люблю різні культури. Я – громадянка світу, і не можу з цим нічого вдіяти", – висловилася донька кремлівського пропагандиста.

Спустили штани та покарали лозиною: на Дніпропетровщині рятувальники піймали палія трави

Начальник ГУ ДСНС області Андрій Кульбач розповів, що їм вже урвався терпець через паліїв трави. Три дні поспіль, двічі на день, в одному і тому ж місці ліквідували пожежі в екосистемах поблизу житлових будинків. Поки одного з "небайдужих" громадян та не впіймали, спустили йому штани та покарали лозиною.

"Тож вирішили, що лозина трішки допоможе в навчанні правил пожежної безпеки. Зупиніться, шановні палії! Адже на його місці завтра будете ви", - закликав громадян він.

Facebook/Андрей Кульбач

Бій за цукор у магазинах Росії

У містах Росії чи не щодня трапляються бійки через дефіцит деяких продуктів харчування. Серед них, зокрема, цукор. В Інтернеті можна знайти десятки відеозаписів бійок за цукор. На відеозаписах можна побачити, що росіяни хапають дефітний продукт пачками, штовхаються та б'ються за нього. А в деяких містах, як, до прикладу, у Нижньому Новгороді цукор продають через чорний хід.