Провожали на коленях: в Николаеве простились с убитым на Донбассе офицером (видео)

Провожали на коленях: в Николаеве простились с убитым на Донбассе офицером (видео)

На церемонию прощания пришли близкие, друзья погибшего и горожане.

Сегодня, 25 августа, в Николаеве попрощались с 21-летним офицером Юрием Михайловым, который погиб на Донбассе от пули снайпера

Об этом сообщает "Інше ТВ".

Церемония прощания состоялась у мемориала "Струны памяти". Проводить героя в последний путь пришли не только его сослуживцы, родные и близкие, но и жители города.

Inshe.tv

Мало кто мог сдержать слезы во время церемонии прощания. Особенно убивалась бабушка погибшего парня, которого называла своей надеждой.

После отпевания Юрия провожали, преклонив колени.

Юрий Михайлов окончил Военную академию. Он командовал взводом 28 ОМБр им.Рыцарей Зимнего Похода и погиб от пули снайпера накануне Дня Независимости Украины.

Ранее ТСН.ua сообщал, что бойцы вспоминали Юрия теплыми словами и говорили, что погибший мечтал изменить страну и закончить эту войну.

"С детства хотел, и так как он был сиротой, то он мечтал военным стать и говорил своим друзьям, которые с ним учились, что он станет офицером, изменит эту страну и хочет закончить эту войну", — рассказал собрат.

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