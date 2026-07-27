Путин выдвинул новое условие по завершению войны в Украине: что он заявил

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет продолжать войну в Украине, пока «цели „СВО“ не будут выполнены».

Об этом глава Кремля заявил во время встречи с депутатами Госдумы, передают пропагандистские СМИ.

«Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но упорно и достигнет своей цели», — дерзко заявил Путин.

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Более того, российский «фюрер» верит, что «весь русский народ поддерживает участников СВО».

В то же время он посетовал, что последние годы для России «сложные». И обвинил Украину в так называемых террористических атаках, имея в виду удары по стратегическим объектам России.

Новые планы Путина по войне в Украине — последние новости

Напомним, по данным украинской разведки, российский диктатор Путин готовится к масштабной мобилизации. Президент Владимир Зеленский рассказал, что глава Кремля хочет сделать это после выборов в Думу 21 сентября. В планах РФ мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

В свою очередь, Daily Express пишет, что Путин готовится также ввести военное положение по всей России из-за потенциальных беспорядков в стране.

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