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Путин сделал новое циничное заявление о войне в Украине
Путин заявил, что Россия «не начинала войну» против Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не проявляет агрессию по отношению к Украине и не является стороной, начавшей войну.
Циничное заявление Путина цитируют пропагандистские росСМИ.
По словам главы Кремля, РФ "не начинала боевых действий", а лишь отвечает на действия Киева, которые, как утверждает Путин, осуществляются при поддержке стран Запада.
«Нет никакой агрессии со стороны России. РФ не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада», — заявил Путин.
Как мы писали ранее, Путин отверг идею заморозить войну в Украине и возвратиться к переговорам в стамбульском формате. Он заявил, что Россия должна добиться своих целей на поле боя. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль вновь повторяет свою позицию о готовности прекратить боевые действия только при выполнении требований Москвы Киевом.