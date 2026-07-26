Путин сделал новое циничное заявление о войне в Украине

© Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не проявляет агрессию по отношению к Украине и не является стороной, начавшей войну.

Циничное заявление Путина цитируют пропагандистские росСМИ.

По словам главы Кремля, РФ "не начинала боевых действий", а лишь отвечает на действия Киева, которые, как утверждает Путин, осуществляются при поддержке стран Запада.

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«Нет никакой агрессии со стороны России. РФ не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада», — заявил Путин.

Как мы писали ранее, Путин отверг идею заморозить войну в Украине и возвратиться к переговорам в стамбульском формате. Он заявил, что Россия должна добиться своих целей на поле боя. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль вновь повторяет свою позицию о готовности прекратить боевые действия только при выполнении требований Москвы Киевом.

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