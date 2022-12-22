Пятница в Украине будет теплой: прогноз погоды на 23 декабря

Пятница, 23 декабря, в Украине будет теплой. Температура воздуха составит +3 +6 градусов. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом, возможен в западных областях и на севере страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории будет преобладать сухая погода, возможно с влажными туманами. На северо-востоке температура воздуха 0 +3 градуса, в южной части +5 +9 градусов, в Крыму до +10 +12 градусов.

В Киеве прогнозируется небольшой дождь ночью и утром. Ночью таккже немного приморозит, а днем ожидается +1 +3 градуса.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, до конца второй декады декабря по всей Украине ожидаются дожди и аномально теплая погода. Сильные морозы, конечно, будут, но только во второй половине января и в начале февраля.

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