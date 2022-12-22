П'ятниця в Україні буде теплою: прогноз погоди на 23 грудня

П'ятниця, 23 грудня, в Україні буде теплою. Температура повітря становитиме +3 +6 градусів. Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, ймовірний у західних областях та на півночі країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території переважатиме суха погода, можливо з вологими туманами. На північному сході температура повітря 0 +3 градуси, у південній частині +5 +9 градусів, в Криму до +10 +12 градусів.

У Києві прогнозують невеликий дощ вночі та вранці. Вночі також трохи підмерзне, а вдень очікується +1 +3 градуси.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, до кінця другої декади грудня по всій Україні очікуються дощі та аномально тепла погода. Сильні морози, звісно, будуть, але аж у другій половині січня та на початку лютого.

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