Путін відправив двійника на зустріч із Лукашенком – ексспівробітник КДБ

На думку колишнього російського розвідника Сергія Жирнова, Володимир Путін не став би їсти хліб на чужій території.

Президент Російської Федерації Володимир Путін міг використати двійника під час свого візиту до Білорусі 19 грудня.

Цим припущенням поділився колишній співробітник КДБ та розвідки РФ Сергій Жирнов із журналістами "УНІАН".

Жирнов вважає, що російський президент не ризикував би, вживаючи в їжу хліб, з яким його зустрічали в аеропорту Мінська. Експерт припускає, що Путін міг вийти з іншого трапу і одразу попрямувати до резиденції.

"А ось двійник спілкувався з Лукашенком, цілувався з ним, обіймався та інше", - поділився своїми міркуваннями колишній розвідник.

Сергій Жирнов також згадав про те, як Володимир Путін спілкувався із президентом Франції Еммануелем Макроном за шестиметровим столом. За його словами, для того, щоб контактувати з президентом РФ, люди були змушені кожні два тижні здавати аналізи.

"Упевненості, що це справжній Путін, немає. Або якщо це справжній Путін, то в нього щось відбувається зовсім не те. До речі, помітно, що у нього відбувається щось не те", — заявив Сергій Жирнов.

Раніше керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

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