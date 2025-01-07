Работодатель сможет читать переписку сотрудников — новый проект Трудового кодекса

Об этом говорит текст проекта нового Трудового кодекса.

Министерство экономики Украины предложило проект нового Трудового кодекса 2025 года, где речь идет о мониторинге рабочей корреспонденции работника и других данных.

Об этом говорится в проекте нового Трудового кодекса.

"Мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных" — именно так называется глава в документе, а именно ст. 31. Согласно ее тексту, теперь работодатель получает право пересмотра переписки и документов, которые используют во время рабочего дня.

Скрин документа проекта нового Трудового кодекса

"Работодатель может осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей", — говорится в тексте проекта.

В документе говорится, что мониторинг рабочей корреспонденции и/или документов (файлов), созданных на технических устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей, является крайней формой контроля работодателя.

Такой мониторинг может применяться только при невозможности применения альтернативных способов контроля за исполнением работником трудовых обязанностей.

Также отмечается, что о введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления.

Отмечается, что данный мониторинг не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь.

Раньше речь шла о новых причинах для увольнения. ТСН.ua уже сообщал об этом и другие возможные изменения в трудовом законодательстве.

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