РФ оккупировала еще два населенных пункта: детали от DeepState
Армия РФ 12 ноября продвинулась вблизи 4-х населенных пунктов, а также в Покровске.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 12 ноября. Есть продвижение в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает DeepState.
Осинтеры сообщили, что враг оккупировал два населенных пункта, которые находятся в Запорожье.
«Враг оккупировал Новое и Новоуспеновское (Запорожская область — ред.)», — говорится в сообщении.
Также оккупанты продвинулись:
в Покровске — Донецкая область;
вблизи Чинушиного — Донецкая область;
вблизи Сладкого — Запорожская область;
вблизи Ровнополья — Запорожская область;
вблизи Яблукового — Запорожская область.
Ранее мы сообщали, что РФ оккупировала Екатериновку и Новониколаевку в Донецкой области.