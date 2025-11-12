ТСН в социальных сетях

Украина
129
1 мин

РФ оккупировала еще два населенных пункта: детали от DeepState

Армия РФ 12 ноября продвинулась вблизи 4-х населенных пунктов, а также в Покровске.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 12 ноября. Есть продвижение в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает DeepState.

Осинтеры сообщили, что враг оккупировал два населенных пункта, которые находятся в Запорожье.

«Враг оккупировал Новое и Новоуспеновское (Запорожская область — ред.)», — говорится в сообщении.

Также оккупанты продвинулись:

  • в Покровске — Донецкая область;

  • вблизи Чинушиного — Донецкая область;

  • вблизи Сладкого — Запорожская область;

  • вблизи Ровнополья — Запорожская область;

  • вблизи Яблукового — Запорожская область.

Ранее мы сообщали, что РФ оккупировала Екатериновку и Новониколаевку в Донецкой области.

