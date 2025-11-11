- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 517
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ оккупировала два населенных пункта: DeepState о продвижении врага на фронте
За последние сутки российские войска оккупировали два населенных пункта в Донецкой области.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 11 ноября. Есть продвижение РФ на Донбассе и Запорожье.
Об этом сообщает DeepState.
Осинтеры сообщили, что враг оккупировал два населенных пункта, которые расположены в Донецкой области.
«Враг оккупировал Екатериновку (Донецкая область — ред.) и Новониколаевку (Донецкая область — ред.)», — говорится в сообщении.
Также известно о продвижении поблизости:
Александро-Калинового — Донецкая область;
Луч — Запорожская область;
Сладкого — Запорожская область;
Нового — Запорожская область;
Яблочного — Запорожская область.
Ранее эксперты ISW проанализировали ситуацию в районе Покровска Донецкой области. Да, украинские войска продолжают удерживать фланги так называемого «кармана». Российские же оккупационные силы пытаются продвинуться вперед.
«Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск», — отмечается в отчете ISW.