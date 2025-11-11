РФ оккупировала два населенных пункта: DeepState о продвижении врага на фронте

Фронт / © Associated Press

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 11 ноября. Есть продвижение РФ на Донбассе и Запорожье.

Об этом сообщает DeepState.

Осинтеры сообщили, что враг оккупировал два населенных пункта, которые расположены в Донецкой области.

«Враг оккупировал Екатериновку (Донецкая область — ред.) и Новониколаевку (Донецкая область — ред.)», — говорится в сообщении.

Также известно о продвижении поблизости:

Александро-Калинового — Донецкая область;

Луч — Запорожская область;

Сладкого — Запорожская область;

Нового — Запорожская область;

Яблочного — Запорожская область.

Ранее эксперты ISW проанализировали ситуацию в районе Покровска Донецкой области. Да, украинские войска продолжают удерживать фланги так называемого «кармана». Российские же оккупационные силы пытаются продвинуться вперед.

«Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск», — отмечается в отчете ISW.