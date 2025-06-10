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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ запустила "Шахеды" со шрапнелю: в ВСУ назвали цель врага

Шрапнель в "Шахедах" создана для максимального ущерба.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 10 июня.

Атака на Киев 10 июня. / © Associated Press

Этой ночью россияне атаковали Киев беспилотниками "Шахед", начиненными шрапнелем. Эти снаряды в боевой части воздушных средств рассчитаны на поражение максимальной площади и людей.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Боевая часть как ракеты, так и "Шахеда" могут иметь разную оснастку - термобарический или осколочно-фугасный боеприпас, а также шрапнель. Шрапнель используется, чтобы поразить как можно большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей", - подчеркнул Игнат.

Именно поэтому при воздушных атаках с использованием шрапнели нельзя находиться у окон или на улице. Ведь с такой боевой частью разлета эти элементы представляют смертельную угрозу для жизни.

Напомним, армия РФ совершила массированную атаку. В результате обстрелов дронами и ракетами пострадали Киев и область, Одесса, Днепропетровщина и Черниговщина. В настоящее время известно о 13 раненых и погибших.

РФ атаковала Украину 322 дронами и ракетами. В частности, 315 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. ПВО обезвредило 284 российских средства воздушного нападения.

Также известно, что ночью россияне нанесли удары баллистике из Северной Кореи . оккупанты запустили две ракеты из Воронежской области.

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