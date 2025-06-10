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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ запустила "Шахеди" зі шрапнелю: у ЗСУ назвали мету ворога

Шрапнель у "Шахедах" створена для максимальної шкоди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 10 червня.

Атака на Київ 10 червня. / © Associated Press

Цієї ночі росіяни атакували Київ безпілотниками “Шахед”, начиненими шрапнелю. Ці снаряди у бойовій частині повітряних засобів розраховані на ураження якомога більшої площі та людей.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Бойова частина як ракети, так і «Шахеда» можуть мати різне оснащення - термобаричний або осколково-фугасний боєприпас, а також шрапнель. Шрапнель використовується, щоб уразити якомога більші відстані і не лише техніку, автомобілі, але й людей", - наголосив Ігнат.

Саме тому під час повітряних атак з використанням шрапнелі не можна перебувати коло вікон чи на вулиці. Адже з такою бойовою частиною розльоту “ці елементи становлять смертельну загрозу для життя”.

Нагадаємо, армія РФ здійснила масовану атаку. Внаслідок обстрілів дронами й ракетами постраждали Київ та область, Одеса, Дніпропетровщина й Чернігівщина. Наразі відомо про 13 поранених та загиблих.

РФ атакувала Україну 322 дронами і ракетами. Зокрема, 315 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. ППО знешкодила 284 російські засоби повітряного нападу.

Також відомо, що вночі росіяни завдали ударів балістикою з Північної Кореї. Окупанти запустили дві ракети з Воронезької області.

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