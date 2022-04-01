Россия собрала наемников из Сирии и готовится отправить их в Украину

Россия собрала наемников из Сирии и готовится отправить их в Украину

Первый контингент наемников уже прибыл в РФ для прохождения военной подготовки.

В Россию прибыла первая "партия" сирийских наемников. После прохождения обучения их отправят в Украину.

Также читайте Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне РФ

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в группировку входит не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии. Также сообщается, что многие наемники могут быть на подходе, поскольку Башар Асад пообещал Путину собрать не менее 16 тысяч сирийцев.

Глава правозащитной организации Сирийцы за правду и справедливость Бассам Алахмад считает, что основной мотивацией для этих наемников являются деньги.

Приоритет для мужчин с боевым опытом.

Напомним, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы РФ. Враг пытается их там сконцентрировать, очевидно, это связано с планами совершать ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и устрашения.