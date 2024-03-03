Россиянам традиционно мерещится: отчитались о якобы сбитии 38 "украинских беспилотников"

Российские "средства ПВО" якобы уничтожили над Крымом 38 "украинских беспилотников". Об этом сообщило Минобороны РФ в социальных сетях.

"Сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" с применением 38 "БпЛА самолетного типа" по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в ведомстве Шойгу.

Мол, очередными "средствами ПВО" все "украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены" над территорией Крыма.

Также кафиры отчитались, что возобновили движение на мосту через Керченский пролив после его временного перекрытия.

Также представители "власти" сообщают, что изменился маршрут объезда участка трассы "Таврида", где введены ограничения. Движение транспорта осуществляется транзитом через Феодосию.

Напомним, что в ночь на 3 марта 2024 года в Феодосии раздались взрывы.

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