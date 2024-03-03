Астрологический прогноз на 3 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день несет с собой мудрость и новые знания, которые усваиваются быстро и легко, поэтому, несмотря на выходной, желательно посвятить его учебе или, напротив, передаче своего опыта тем, кому он жизненно необходим.

Символ дня: манускрипт.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: голубой нефрит, голубой агат.

За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезни дня, как правило, бывают тяжелыми и долго не поддаются лечению, поэтому приступать к нему нужно сразу – после появления первых симптомов.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому голодать нельзя, впрочем, переедать тоже.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно постигать мудрость, которая содержится в духовной и эзотерической литературе.

Сны дня: в снах нынешней ночи могут содержаться новые и важные знания, которые пригодятся прежде всего в профессиональной деятельности.

Табу дня: нельзя использовать во зло другим людям их собственные тайны и секреты.

Цитата дня: "У лени шедевров нет!" (Сальвадор Дали).

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