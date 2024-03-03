Астрологічний прогноз на 3 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несе з собою мудрість і нові знання, які засвоюються швидко й легко, тому, незважаючи на вихідний, бажано присвятити його навчанню або, навпаки, передаванню власного досвіду тим, кому він життєво необхідний.

Символ дня: манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: синій нефрит, синій агат.

За яку частину тіла відповідає: кульшовий пояс.

Хвороби дня: хвороби дня зазвичай бувають тяжкими і довго не піддаються лікуванню, тому розпочинати його треба одразу – після появи перших симптомів.

Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому голодувати не можна, втім, переїдати теж.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна осягати мудрість, що міститься в духовній та езотеричній літературі.

Сни дня: у снах нинішньої ночі можуть міститися нові та важливі знання, які стануть у пригоді, передусім у професійній діяльності.

Табу дня: не можна використовувати на зло іншим людям їхні власні таємниці й секрети.

Цитата дня: "Лінощі шедеврів не мають!" (Сальвадор Далі).

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