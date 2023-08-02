Россияне атаковали Киев дронами: показали фото последствий

Ночью на среду, 2 августа, российские оккупационные атаковали иранскими дронами-камикадзе на Киев. Спасатели показали последствия падения обломков в городе.

В пресс-службе ГСЧС показали фото и рассказали о последствиях.

В результате атаки поврежден фасад административного здания от 9 до 11 этажа. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. Также обошлось без пострадавших.

Силы ПВО сбили все двигавшиеся в направлении столицы беспилотники. / Фото: Управление ГСЧС Киева

В Киеве в результате атаки дронов поврежден фасад административного здания. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Кроме того, в МВД сообщили, что в результате атаки вражеских дронов вспыхнул пожар в частном доме Киевской области. Пожар оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

В Киевской области из-за падения обломков сбитых дронов возник пожар в доме. / Фото: МВД

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Напомним, ночью в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась с 00:30 до 03:32. В Командовании ПС сообщили, что в Украину вошли несколько групп ударных БПЛА. В частности, угроза была Киеву и Киевской области.

В КМВА сообщили, что во время ночной атаки силы ПВО уничтожили все летевшие в направлении Киева БПЛА. РФ выпустила по городу десять дронов-камикадзе. Было зафиксировано падение обломков сбитых дронов в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

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