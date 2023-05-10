Россияне обстреливают Херсон: жителей просят находиться в укрытиях

Тревоги у области нет.
В среду, 10 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Херсону. Людей просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Враг обстреливает Херсон – оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.
Следует заметить, что сообщение главы области появилось у его Telegram в 12:39. По состоянию на 13:00 в области не была объявлена воздушная тревога. Последняя тревога была в регионе более двух часов назад. Она длилась 27 мин — от 10:38 до 11:05.
Напомним, в селе Кизомис Херсонского района 9 мая российские оккупанты уничтожили фельдшерский пункт. Люди, к счастью, не пострадали.
Читайте также:
- Дети кричали, а когда обрушилась часть дома, замолчали: жительница Умани рассказала о трагедии
- Россияне направили на Днепропетровщину иранские беспилотники: подробности
- Американские аналитики сообщают об успехах ВСУ в Донецкой области: что известно